Погода в Украине. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/n131569-pogoda-v-ukraine-na-3-yanvarya-sinoptiki-obeschaut-solnce-i-peremennuu-oblachnost-karta.html

Ракурс

Погода в Украине 3 января ожидается без существенных осадков, солнце будет выглядывать из-за облаков.

Температура воздуха ночью 2−5° мороза, а днем 1−7° выше Цельсия. Ветер в Украине юго-западный 5−10 м/с. Существенных осадков в ближайшие сутки не обещают. Об этом сегодня сообщил Гидрометцентр Украины.

Погода в Киеве 3 января прогнозируется облачная с прояснениями. Температура воздуха ночью 1−3° мороза, а днем 2−4° выше нуля.

Во Львове завтра тоже ожидается облачность. Столбики термометров ночью покажут 3−5° мороза, днем 4−6° тепла.

В Одессе в пятницу обещают солнце и облачность. Ночью температура воздуха 2−4° мороза, днем 5−7° тепла.

В Днепре завтра облачность с прояснениями. Ночью температура воздуха 2−4° ниже нуля, а днем ожидается 2−4° тепла.

В Харькове в ближайшие сутки будет облачно. Ночью температура воздуха 2−4° мороза, днем 2−4° тепла.

В Карпатах 3 января будет преобладать облачность. Температура воздуха ночью от 2° мороза до 4° мороза, днем 2−4° тепла.

Геомагнитная обстановка в Украине 3 января прогнозируется относительно спокойная. В течение суток ожидаются небольшие возмущения.

Напомним, 2 января погода в Украине прогнозировалась с мокрым снегом в Харьковской, Луганской и Донецкой областях. Днем обещали от 3−4° тепла, в западных и южных областях до 2° мороза, в восточных.