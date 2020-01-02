Погода в Україні. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/ua/n131569-pogoda-v-ukrayini-na-3-sichnya-synoptyky-obicyaut-sonce-ta-minlyvu-hmarnist-karta.html

Ракурс

Погода в Україні 3 січня очікується без істотних опадів, сонце виглядатиме з-за хмар.

Температура повітря вночі 2−5° морозу, а вдень 1−7° вище за Цельсієм. Вітер в Україні південно-західний 5−10 м/с. Істотних опадів найближчої доби не обіцяють. Про це сьогодні повідомив Гідрометцентр України.

Погода в Києві 3 січня прогнозується хмарна з проясненнями. Температура повітря вночі від 1−3° морозу, а вдень 2−4° вище нуля.

У Львові завтра теж очікується хмарність. Стовпчики термометрів вночі покажуть 3−5° морозу, вдень від 4−6° тепла.

В Одесі у п’ятницю обіцяють сонце та хмарність. Вночі температура повітря 2−4° морозу, вдень 5−7° тепла.

У Дніпрі завтра хмарність з проясненнями. Вночі температура повітря 2−4° нижче нуля, а вдень очікується 2−4° тепла.

У Харкові найближчої доби буде хмарно. Вночі температура повітря 2−4° морозу, вдень 2−4° тепла.

У Карпатах 3 січня переважатиме хмарність. Температура повітря вночі від 2° морозу до 4° морозу, вдень від 2−4° тепла.

Геомагнітна обстановка в Україні 3 січня прогнозується відносно спокійна. Впродовж доби очікуються невеликі збурення.

Нагадаємо, 2 січня погода в Україні прогнозувалася з мокрим снігом у Харківській, Луганській та Донецькій областях. Вдень обіцяли від 3−4° тепла в західних та південних областях до 2° морозу в східних.