Ирина Венедиктова. Фото: vybory.detector.media

https://racurs.ua/n131547-rasstrel-maydana-budet-rassledovat-v-gbr-advokat-yanukovicha-smi.html

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Расстрел Майдана будет расследовать новый заместитель и.о. директора Государственного бюро расследований (ГБР) Александр Бабиков. Следует отметить, что официально заместители нового и.о. директора ГБР Ирины Венедиктовой пока не назначены, однако, они уже негласно принимают дела.

О появлении в ведомстве новых людей Венедиктовой сообщают «Українські новини», ссылаясь на Telegram-канал «Политика Страны».

Одним из будущих заместителей Венедиктовой является прокурор Александр Бабиков. Бабиков до сих пор работает адвокатом в фирме Aver Lex, которая защищает в судах интересы бывшего президента Украины Виктора Януковича.

Несмотря на то, что Бабиков официально не назначен заместителем главы ГБР, это ему не мешает запрашивать у следователей уголовные производства и требовать отчеты.

Уточним, что на сайте ГБР 29 декабря 2019 года появилось объявление о проведении конкурса на должности первого заместителя и еще двух заместителей директора ГБР. Документы конкурсанты могут подавать с 9.00 30 декабря 2019 года по 18.00 3 января 2020 года. При этом, найти данное объявление на сайте весьма проблематично.

Напомним, что 27 декабря 2019 года Роман Труба уволен с должности директора ГБР, а и.о. руководителя ведомства назначена Венедиктова.