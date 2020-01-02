Эстония требует у России вернуться к границам 1920 года, фото — ТСН

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Ракурс

Эстония требует у России вернуться к границам, которые зафиксированы в Тартуском мирном договоре 1920 года. Спикер парламента страны Хенн Пиллуаас в новогоднем обращении к эстонцам напомнил об этих территориальных претензиях.

В обращении, текст которого опубликован на сайте парламента, Пиллуаас отметил, что 2 февраля исполняется 100 лет со дня подписания Тартуского договора. Согласно этому документу, Россия признала Эстонию и была установлена эстонско-российская граница.

К Эстонии, кроме земель к западу от реки Нарва, отошли также:

вновь созданная волость Нарва — включала населенную ижорой и ингерманландцами территорию на правом берегу реки Нарва, так называемую Эстонскую Ингерманландию (ныне в составе Кингисеппского района Ленинградской области);

вновь созданные волости Козе (впоследствии переименована в Пийри) и Скарятин (впоследствии — Райа) — населенное этническими россиянами правобережье Нарвы от устья реки Щучка к Чудскому озеру (ныне в составе Сланцевского района Ленинградской области);

Печорский край (ныне Печорский район Псковской области России).

Пиллуас отметил в обращении, что после восстановления независимости все страны признали Эстонию правопреемником Эстонской Республики во всех ее проявлениях, включая государственную границу.

Тартуский мирный договор все еще находится в реестре действующих международных договоров ООН, — добавил спикер парламента.

В 1940 году, после того как страна вошла в состав СССР, указанные в Тартуском договоре территории отошли к РСФСР. МИД РФ ранее заявлял, что этот документ аннулирован после вхождения Эстонии в состав СССР.

В 2005 году эстонско-российскую границу согласовали после 11 лет переговоров. В феврале 2014 года договор подписали главы МИД, но он не ратифицирован в парламентах. Консервативная партия Эстонии считает, что граница должна проходить в соответствии с Тартуском договором.

Ранее «Ракурс» сообщал о намерении Эстония требовать у России компенсацию за оккупацию.