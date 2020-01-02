Естонія вимагає від Росії повернутися до кордонів 1920 року, фото — ТСН

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Ракурс

Естонія вимагає від Росії повернутися до кордонів, які зафіксовані у Тартуському мирному договорі 1920 року. Спікер парламенту країни Хенн Піллуаас у новорічному зверненні до естонців нагадав про ці територіальні претензії.

У зверненні, текст якого опублікований на сайті парламенту, Піллуаас зазначив, що 2 лютого виповнюється 100 років від дня підписання Тартуського договору. Відповідно до цього документа, Росія визнала Естонію і було встановлено ​​естонсько-російський кордон.

До Естонії, окрім земель на захід від річки Нарва, відійшли також:

новостворена волость Нарва — включала населену іжорою та інгерманландцями територію на правому березі річки Нарва, так звану Естонську Інгерманландію (нині у складі Кінгісеппського району Ленінградської області);

новостворені волості Козе (згодом перейменована на Пійрі) та Скарятіне (згодом — Райа) — населене етнічними росіянами правобережжя Нарви від гирла річки Щучка до Чудського озера (нині у складі Сланцевського району Ленінградської області);

Печорський край (нині Печорський район Псковської області Росії).

Піллуас відзначив у зверненні, що після відновлення незалежності всі країни визнали Естонію правонаступником Естонської Республіки в усіх її проявах, включаючи державний кордон.

Тартуський мирний договір все ще знаходиться в реєстрі діючих міжнародних договорів ООН, — додав спікер парламенту.

У 1940 році, після того як країна увійшла до складу СРСР, зазначені в Тартуському договорі території відійшли до РРФСР. МЗС РФ раніше заявляло, що цей документ анульовано після входження Естонії до складу СРСР.

У 2005 році естонсько-російський кордон узгодили після 11 років переговорів. У лютому 2014 року договір підписали глави МЗС, але він не ратифіковано у парламентах. Консервативна партія Естонії вважає, що кордон повинен проходити відповідно до Тартуського договору.

Раніше «Ракурс» повідомляв про намір Естонія вимагати від Росії компенсацію за окупацію.