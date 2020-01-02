Трансплантация. Фото: espanarusa.com

https://racurs.ua/n131545-minzdrav-ukrainy-oplatil-transplantacii-zaplanirovannye-na-2020-god.html

Ракурс

Министерство здравоохранения Украины оплатило все операции по трансплантации органов, которые будут проведены в рамках пилотного проекта, направленного на внедрения системы трансплантации в Украине.

Деньги перечислены десяти участникам, которые подали соответствующие заявки в рамках данного проекта, утвержденного постановлением Кабмина № 1083 от 18 декабря 2019 года, сообщается на сайте Минздрава.

Оплата произведена за счет средств бюджета Украины 2019 года. Когда данные средства будут потрачены, правительство направит дополнительное финансирование из бюджета 2020 года, которое покроет все операции по трансплантации, запланированные в Украине.

Учитывая острую необходимость в операциях по трансплантации органов, Кабмин расширил перечень медицинских учреждений, которые имеют лицензии на предоставление подобных услуг. В настоящее время операции по пересадке органов могут осуществлять 12 украинских медучреждений.

Как ранее писал «Ракурс», Кабмин установил расценки за операции по трансплантации органов.