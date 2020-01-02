Трансплантація. Фото: espanarusa.com

https://racurs.ua/ua/n131545-moz-ukrayiny-oplatyv-transplantaciyi-zaplanovani-na-2020-rik.html

Ракурс

Міністерство охорони здоров’я України оплатило всі операції з трансплантації органів, які будуть проведені в рамках пілотного проекту, спрямованого на впровадження системи трансплантації в Україні.

Гроші перераховані десяти учасникам, які подали відповідні заявки в рамках даного проекту, затвердженого постановою Кабміну № 1083 від 18 грудня 2019 року, повідомляється на сайті Міністерства охорони здоров’я.

Оплата проведена за рахунок коштів державного бюджету України 2019 року. Коли ці кошти будуть витрачені, уряд направить додаткове фінансування з бюджету 2020 року, яке покриє всі операції з трансплантації, заплановані в Україні.

З огляду на гостру необхідність в операціях із трансплантації органів, Кабмін розширив перелік медичних установ, які мають ліцензії на надання подібних послуг. На даний час операції з пересадки органів можуть здійснювати 12 українських медустанов.

Як раніше писав «Ракурс», Кабмін встановив розцінки за операції з трансплантації органів.