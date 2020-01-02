Курйозна втеча: екс-керівника Renault-Nissan-Mitsubishi вивезли з Японії у футлярі від віолончелі, фото — Ведомости

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Колишній керівник франко-японського автомобілебудівного альянсу Renault—Nissan—Mitsubishi (Рено-Ніссан-Міцубіші) Карлос Гон залишив будівлю в Японії, де перебував під домашнім арештом, в чохлі для музичних інструментів.

В будинок під виглядом святкових музикантів увійшли найманці, які пізніше і винесли Гона в одному з чохлів. При цьому японські співробітники безпеки нічого не запідозрили, повідомляє CNN.

Згодом Гон вилетів з Японії в Ліван на приватному літаку з провінційного аеропорту. Як йому вдалося подолати контроль в повітряній гавані не уточнюється. При цьому служба загальної ліванської безпеки підтвердила, що він перетнув ліванський кордон легально в міжнародному аеропорту Бейрута.

Раніше у вівторок Карлос Гон підтвердив, що виїхав з Японії в Ліван, і звинуватив японське правосуддя в несправедливості. Ймовірно, він міг в’їхати в Ліван під чужим ім’ям. Японія і Ліван не мають домовленості про видачу злочинців.

26 червня 2019 року Гону пред’явили кілька звинувачень у присвоєнні або незаконне використання коштів Nissan. Вперше менеджера арештували 19 листопада 2018 року за підозрою в порушенні японського фінансового законодавства. За даними слідства, він не задекларував належним чином винагороду в розмірі понад 80 млн дол. на посаді голови ради директорів Nissan в 2010—2018 роках. Слідство вважає, що він переклав на корпорацію свої особисті фінансові втрати.

Гона підозрюють також у привласненні 3,25 млн дол. із президентського фонду Renault. 8 квітня під час позачергових зборів акціонерів Nissan його виключили з ради директорів. У квітні Гона звільнили з в’язниці і відправили під домашній арешт під заставу в 4,6 млн дол.