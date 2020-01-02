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Перекотиполе перетворило вашингтонську дорогу на кадри з фільму жахів / Фото: Скрін з YouTube

Перекотиполе на Новий Рік заполонило штат Вашингтон: рятувальники визволяли авто з рослинного полону (ВІДЕО)

2 січ 2020, 12:20
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Перекотиполе на Новий Рік заблокувало рух автотранспорту у штаті Вашингтон. Подекуди завали величезних куль перекотиполя сягали у висоту шести-дев'яти метрів. На розчищення однієї з доріг рятувальники витратили понад 10 годин, довелося залучати снігоприбиральну техніку.

Кілька людей були заблоковані у своїх автомобілях в новорічну ніч після того, як потрапили у рослинну пастку на трасі 240 у США. Про це повідомляє Sky News.

У ніч на перше січня проблемну ділянку дороги довелося зачинити з 18.30 до 4.30 через навалу перекотиполя. За інформацією рятувальників, п’ять автомобілів та одну вантажівку потрібно було витягувати з гігантських трав’яних куль. Зранку рятувальники також виявили одне покинуте авто.


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