Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Новости США: Перекати-поле на Новый год превратило вашингтонскую дорогу на кадры из фильма ужасов / Фото: Скрин YouTube

Перекати-поле на Новый год заполонило штат Вашингтон: как спасатели освобождали авто из растительного плена (ВИДЕО)

2 янв 2020, 12:20
999

Перекати-поле на Новый год заблокировало движение автотранспорта в американском штате Вашингтон. Кое-где завалы огромных шаров перекати-поля достигали в высоту шести-девяти метров. На расчистку одной из дорог спасатели потратили свыше 10 часов, им пришлось использовать снегоуборочную технику.

Несколько человек были заблокированы в своих автомобилях в новогоднюю ночь после того, как попали в растительную ловушку на трассе 240 в США. Об этом сообщает Sky News.

В ночь на первое января проблемный участок дороги был закрыт с 18.30 до 4.30 из-за нашествия перекати-поля. По информации спасателей, пять автомобилей и один грузовик нужно было извлекать из гигантских травяных шаров. Утром спасатели также обнаружили одно брошенное авто.

Напомним, в декабре снежный шторм «Финли» в США стал причиной гибели 12 человек.


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...
Новости партнеров
Загрузка...
Новости
Последние новости
Показать больше