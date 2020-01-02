Новости США: Перекати-поле на Новый год превратило вашингтонскую дорогу на кадры из фильма ужасов / Фото: Скрин YouTube

https://racurs.ua/n131542-perekati-pole-na-novyy-god-zapolonilo-shtat-vashington-kak-spasateli-osvobojdali-avto.html

Ракурс

Перекати-поле на Новый год заблокировало движение автотранспорта в американском штате Вашингтон. Кое-где завалы огромных шаров перекати-поля достигали в высоту шести-девяти метров. На расчистку одной из дорог спасатели потратили свыше 10 часов, им пришлось использовать снегоуборочную технику.

Несколько человек были заблокированы в своих автомобилях в новогоднюю ночь после того, как попали в растительную ловушку на трассе 240 в США. Об этом сообщает Sky News.

В ночь на первое января проблемный участок дороги был закрыт с 18.30 до 4.30 из-за нашествия перекати-поля. По информации спасателей, пять автомобилей и один грузовик нужно было извлекать из гигантских травяных шаров. Утром спасатели также обнаружили одно брошенное авто.

Напомним, в декабре снежный шторм «Финли» в США стал причиной гибели 12 человек.