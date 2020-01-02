Турция. Фото: bigmir.net

https://racurs.ua/n131541-dlya-turistov-v-turcii-vveden-novyy-nalog.html

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Турция с 1 января 2020 года ввела новый налог для туристов, размер которого составляет 2% от стоимости гостиничного номера. Просьбы отельеров не вводить данный сбор, снизить ставку или отстрочить его введение не были услышаны правительством страны.

О введении налога с туристов сообщил «Интерфакс-Украина», со ссылкой на издание TourismGuncel.

В этом году ставка налога составит 1%, но уже со следующего года туристам придется платить 2% от стоимости гостиничного номера. В бюджет Турции налог будут уплачивать владельцы отелей, пансионатов, гостевых домов и других предприятий, принимающих туристов. Налог для туристов будет оформляться отдельным документом.

Закон о введении налога был принят парламентом Турции еще в ноябре 2019 года и был подписан президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. Ранее предлагалось ввести налог с отельеров в размере от 1% до 6% стоимости гостиничных номеров, но данная инициатива была резко встречена владельцами гостиниц.

В итоге было предложено ввести налог с туристов и снизить его ставку.

Отельеры утверждают, что введение данного налога отрицательно отразится на потоке туристов в Турцию, что может привести к снижению доходности туристического бизнеса.