Турция. Фото: Вести Турции Босфор

https://racurs.ua/n130564-turciya-nachnet-vzimat-otelnyy-nalog-s-turistov.html

Ракурс

Туристы в Турции с нового года будут платить налог в размере 2% от стоимости гостиничного номера. Турецкая власть обяжет платить данный налог все отели, пансионаты, гостиницы, гостевые дома и любые другие предприятия, которые размещают туристов.

Естественно, владельцам отелей и гостиниц придется включить сумму налога в стоимость номеров и конечными его плательщиками станут иностранные туристы, сообщает издание TourismGuncel.

Необходимо уточнить, что в первый год действия налога его ставка будет равна 1% от стоимости номера. На второй год ставка налога повысится до 2%. При этом налог для туристов будет оформляться отдельным документом.

Ранее министерство финансов Турции инициировало введение налога с отельеров в размере от 1% до 6% стоимости сдаваемых номеров. Но затем было решено ввести налог для туристов, и в ноябре турецкий парламент проголосовал за данный законопроект, который подписал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Турецкие владельцы отелей и гостиниц подвергли новшество критике, заявив, что новый налог может отпугнуть потенциальных туристов и отрицательно отразиться на доходах отельного бизнеса. Отельеры считают, что вводить подобные налоги в настоящее время не целесообразно, так как турецкая туристическая отрасль переживает не лучшие времена и еще не успела оправиться от недавнего резкого снижения потока иностранных туристов.

Как ранее писал «Ракурс», с 1 января 2019 года Турция ввела новый налог на безопасность для туристов. Каждый иностранный турист по прилету должен уплатить 1,5 евро в аэропорту.