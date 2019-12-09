Туреччина. Фото: Вісті Туреччини Босфор

https://racurs.ua/ua/n130564-turechchyna-pochne-styaguvaty-gotelnyy-podatok-iz-turystiv.html

Ракурс

Туристи у Туреччині з нового року сплачуватимуть податок у розмірі 2% від вартості готельного номера. Турецька влада зобов’яже до цього всі готелі, пансіонати, гостьові будинки і решту підприємств, які розміщують туристів.

Власникам готелів доведеться включити суму податку у вартість номерів і кінцевими його платниками стануть іноземні туристи, повідомляє видання TourismGuncel.

Варто уточнити, що в перший рік дії податку його ставка дорівнюватиме 1% від вартості номера. Наступного року ставка податку підвищиться до 2%. При цьому податок для туристів оформлюватиметься окремим документом.

Раніше Міністерство фінансів Туреччини ініціювало введення податку для готельєрів у розмірі від 1% до 6% вартості номерів. Але потім було вирішено ввести податок для туристів і в листопаді турецький парламент проголосував за цей законопроект, а згодом його підписав президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган.

Турецькі власники готелів розкритикували нововведення, заявивши, що новий податок може злякати потенційних туристів і негативно вплинути на доходи готельного бізнесу. Готельєри вважають, що наразі вводити подібні податки недоцільно, оскільки турецька туристична галузь переживає не найкращі часи і ще не встигла оговтатися від недавнього різкого зниження потоку іноземних туристів.

Як раніше писав «Ракурс», із 1 січня 2019 року Туреччина ввела новий податок на безпеку для туристів. Кожен іноземний турист по прильоту повинен сплатити 1,5 євро в аеропорту.