Туреччина. Фото: bigmir.net

https://racurs.ua/ua/n131541-dlya-turystiv-u-turechchyni-vvedeno-novyy-podatok.html

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Туреччина з 1 січня 2020 року ввела новий податок для туристів, розмір якого становить 2% від вартості готельного номера. Прохання готельєрів не вводити цей збір, знизити ставку або відстрочити його введення не були почуті урядом країни.

Про введення податку з туристів повідомив «Інтерфакс-Україна», з посиланням на видання TourismGuncel.

У цьому році ставка податку складе 1%, але вже з наступного року туристам доведеться платити 2% від вартості готельного номера. До бюджету Туреччини податок сплачуватимуть власники готелів, пансіонатів, гостьових будинків та інших підприємств, які приймають туристів. Податок для туристів буде оформлятися окремим документом.

Закон про введення податку був прийнятий парламентом Туреччини ще у листопаді 2019 року і був підписаний президентом Реджепом Таїпом Ердоганом. Раніше пропонувалося ввести податок із готельєрів у розмірі від 1% до 6% вартості готельних номерів, але дана ініціатива була різко зустрінута власниками готелів.

У результаті було запропоновано ввести податок із туристів та знизити його ставку.

Готельєри стверджують, що введення даного податку негативно вплине на потік туристів до Туреччини, що може привести до зниження прибутковості туристичного бізнесу.