Погодні рекорди: усі місяці 2019 року виявилися у Києві теплішими за норму, фото — "24 канал""

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Ракурс

Синоптики підсумували 2019 рік й з’ясували, що він був у Києві найтеплішим в історії спостережень.

Відповідно до даних Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського середньорічна температура становила в столиці +10,6°С. Це на 2,9°С вище від кліматичної норми.

Такі значення є рекордними з 1881 року, повідомили в обсерваторії. Теплішими за нормальні показники виявилися всі 12 місяців року.

Найбільше рекордів зафіксували у червні — 11. Середня температура у цьому місяці досягла +23,6 °С.

Грудень 2019 року виявився у столиці поки найтеплішим у XXI столітті. Максимальна температура у ньому вперше перевищила у Києві +15°С. Це сталося 18 грудня. Середня температура грудня становила +2,7°С (5,0°С вище норми). Але при цьому «теплий» рекорд грудня 1960 року не було перевищено. Тоді середня температура першого місяця зими була всього на 0,1°С вищою.

Всього ж впродовж року рекорди температури перевищувалися 36 разів. Найхолодніше у 2019 році в Києві було 9 січня (-14,4°С), найспекотніше — 13 серпня (у затінку +35,0°С). Наразі, як стверджують синоптики, метеорологічна зима до столиці ще не завітала.

Щодо опадів, то їх у Києві випало 521 мм (80% кліматичної норми). Понад норму дощило у травні, а от осінні місяці були одні із найсухіших в історії спостережень (п'яте місце з 1891 року).

«Ракурс» повідомляв, що синоптики дали проноз погоди в Україні на січень 2020 року. Цього місяця середня місячна температура очікується в межах 0−4° нижче нуля. Це на 1,5−2,0° вище середніх багаторічних значень. Місячна кількість опадів очікується 21−60 мм. У західних регіонах опадів обіцяють дещо менше, а на решті території вони передбачаються в межах середніх багаторічних значень.