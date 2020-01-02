Пенсії в ОРДЛО: віце-прем’єр Кулеба відреагував на законопроект про виплати на окупованих територіях, фото — "Обозреватель"

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Віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба відреагував на поданий в Раду законопроект про виплати пенсій на окупованих територіях Донбасу.

Кулеба переконує, що перерахування пенсій на непідконтрольні уряду України окремі райони Донецької та Луганської областей (ОРДЛО) може відбуватися тільки після їх деокупації.

Віце-прем'єр, який курує питання євроінтеграції, розповів в інтерв’ю «Інтерфакс-Україна», що для Євросоюзу виплата пенсій на окупованих територіяї є правозахисним питанням, але партнери Києва «розуміють, що одна річ — хотіти щось зробити, а інша — володіти технічною можливістю».

В нинішній реальності таких можливостей і безпеки немає, — вважає Кулеба.

Наразі уряд підтримує функціонування механізму отримання пенсій, при якому одержувачі повинні виїздити на підконтрольну уряду України територію.

Кулеба повідомив, що після деокупації на Донбасі запрацює Пенсійний фонд і платіжні системи. Тільки після цього можна буде говорити про виплату пенсій в звичному режимі.

Урядовець позитивно оцінив подання в Раду законопроекту про виплату пенсій жителям тимчасово окупованих територій (№ 2083-д). У ньому йдеться про право докупити стаж без застосування санкцій людям, які жили на окупованих територіях; скасування обов’язкової реєстрації пенсіонерів як тимчасово переміщених осіб; виплату пенсійного боргу без терміну давності (нині діє ліміт — три роки). Кулеба вважає, що «потрібно постійно шукати шляхи вирішення питання», однак переконаний, що реально проблему вирішать тільки в контексті деокупації.