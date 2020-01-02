Пенсии в ОРДЛО: вице-премьер Кулеба отреагировал на законопроект о выплатах на оккупированных территориях, фото — "Обозреватель"

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Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба отреагировал на поданный в Раду законопроект о выплатах пенсий на оккупированных территориях Донбасса.

Кулеба утверждает, что перечисление пенсий на неподконтрольные правительству Украины отдельные районы Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) может начаться только после их деоккупации.

Вице-премьер, курирующий вопросы евроинтеграции, рассказал в интервью «Интерфакс-Украина», что для Евросоюза выплата пенсий на оккупированных териториях является правозащитным вопросам, но партнеры Киева «понимают, что одно дело — хотеть что-то сделать, а другое — иметь техническую возможность».

В настоящей реальности таких возможностей и безопасности нет, — считает Кулеба.

Сейчас правительство поддерживает функционирование механизма получения пенсий, при котором получатели должны выезжать на подконтрольную Киеву территорию.

Кулеба сообщил, что после деоккупации на Донбассе заработает Пенсионный фонд и платежные системы. Только после этого можно будет говорить о выплате пенсий в обычном режиме.

Чиновник положительно оценил представление в Раду законопроекта о выплате пенсий жителям временно оккупированных территорий (№ 2083-д). В нем говорится о праве докупить стаж без применения санкций к людям, которые жили на оккупированных территориях; отмену обязательной регистрации пенсионеров как временно перемещенных лиц; выплату пенсионного долга без срока давности (в настоящее время действует лимит — три года).

Кулеба считает, что «нужно постоянно искать пути решения вопроса», однако убежден, что реально проблему можно решить только в контексте деоккупации.