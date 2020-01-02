Адвокат Порошенко о ГБР: Они не знают, что такое повестка и что с ней делать / Фото: Скрин YouTube

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Адвокат экс-президента Петра Порошенко Игорь Головань в четверг утром принес повестки в суд четырем следователем Государственного бюро расследований, которые являются свидетелями по иску противника Революции достоинства и инициатора так называемых «диктаторских законов» 16 января 2014 года Андрея Портнова о защите чести и достоинства.

Адвокат Порошенко сегодня заявил также о намерении передать документы в ГБР. Под стенами ведомства Головань появился около 10.00. По его словам, следователи дважды не явились в суд, поэтому 2 января на просьбу служителей Фемиды, он пришел вручить им повестки. Также, по его словам, в Госбюро расследований не знают, что делать с повестками.

Мне кажется, что в ГБР не знают, что такое повестка и что с ней делать… О вызовах в Госбюро расследований мы узнаем по каким-то слухам, по сообщениям различных Телеграмм-каналов, но, согласно закону, повестки должны вручаться, для того, чтобы человек, которого вызывают знал, куда он должен прийти и когда, — заявил Головань.

Напомним, ГБР расследует 12 уголовных производств, в которых фигурирует Петр Порошенко. В частности, речь идет о производствах относительно захвата россиянами экипажа и трех кораблей в Керченском проливе, о возможном уклонении от уплаты налогов при продаже завода «Кузня на Рыбальском», об уклонении от уплаты налогов в рамках сделки по телеканалу «Прямой», о вмешательстве в работу Апелляционного суда Киева, о возможных нарушениях при подаче представления в Раду на назначение премьер-министра во время отсутствия коалиции и прочих.