Адвокат Порошенка про ДБР: Вони не знають, що таке повістка і що з нею робити / Фото: Скрін з YouTube

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Адвокат екс-президента Петра Порошенка Ігор Головань у четвер зранку приніс повістки до суду чотирьом слідчим Державного бюро розслідувань, які є свідками за позовом противника Революції гідності та ініціатора так званих «диктаторських законів» 16 січня 2014 року Андрія Портнова щодо захисту честі і гідності.

Адвокат Порошенка сьогодні заявив також про намір передати документи до ДБР. Під стінами відомства Головань з’явився близько 10.00. За його словами, слідчі двічі не з’явилися до суду, тому 2 січня на прохання служителів Феміди, він прийшов вручити їм повістки. Також, з його слів, у Держбюро розслідувань не знають, що робити з повістками.

Мені здається, що у ДБР не знають, що таке повістка і що з нею робити… Про виклики до Держбюро розслідувань ми дізнаємося з якихось чуток, з повідомлень різних Телеграм-каналів, але, згідно з законом, повістки мають вручатися, для того, щоб особа, яку викликають зрозуміла, куди вона має прийти і коли, — заявив Головань.

Нагадаємо, ДБР розслідує 12 кримінальних проваджень, в яких фігурує Петро Порошенко. Зокрема, йдеться про справи щодо захоплення росіянами екіпажу та трьох українських кораблів у Керченській протоці, щодо можливого ухилення від сплати податків при продажі заводу «Кузня на Рибальському», щодо ухилення від сплати податків в рамках угоди по телеканалу «Прямий», щодо втручання в роботу Апеляційного суду Києва, щодо можливих порушення при поданні до Ради документів на призначення прем'єр-міністра під час відсутності коаліції та інших.