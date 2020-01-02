YouTube змінив правила розміщення дитячого контенту, фото — "Интерфакс"

https://racurs.ua/ua/n131536-youtube-zminyv-pravyla-rozmischennya-dytyachogo-kontentu.html

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Відеохостинг YouTube (Ютуб) змінить правила розміщення відеоконтенту для малолітніх після звинувачень в порушенні закону про захист конфіденційності дітей в інтернеті.

Під відео для маленьких користувачів заборонять залишати коментарі та використовувати інші способи підвищення кількості переглядів, наприклад спливаючі пропозиції ознайомитись з іншими ролики.

Також в дитячих відео не застосовуватиметься персоналізована реклама на основі даних Google про користувача. Під заборону не потраплять контекстні рекламні пропозиції, що залежать від змісту інтернет-сторінки, повідомляє The Wall Street Journal.

Відповідні звинувачення проти відеохостингу раніше висунула Федеральна торгова комісія (FTC) США. YouTube не визнав своєї провини в порушенні законодавства, але виплатив у вересні штраф у 170 млн дол. і погодився маркувати контент для дітей. Правила відеохостингу формально забороняють користуватися ним особам молодше 13 років. Акаунти користувачів, які не досягли цієї вікової планки, повинні видалятися.

Однак YouTube все одно входить в число найпопулярніших ресурсів серед дітей віком до 13 років. За даними FTC, відеохостинг знав про це і використовував ситуацію для залучення рекламодавців.

Раніше YouTube планував самостійно займатися модерацією дитячого контенту — для цього вже була сформована команда з 40 співробітників. Однак від цих планів вирішено було відмовитися через додаткову відповідальність, яку спричинило б це рішення.

У компанії є додаток для дітей YouTube Kids, в якому заборонена персоналізована реклама.