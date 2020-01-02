YouTube изменил правила размещения детского контента, фото — "Интерфакс"

https://racurs.ua/n131536-youtube-izmenil-pravila-razmescheniya-detskogo-kontenta.html

Ракурс

Видеохостинг YouTube (Ютуб) изменит правила размещения видеоконтента для малолетних после обвинений в нарушении закона о защите конфиденциальности детей в интернете.

Под видео маленьких пользователей запретят оставлять комментарии и использовать другие способы повышения количества просмотров, например всплывающие предложения посмотреть другие ролики.

Также в детских видео не будет применяться персонализированная реклама на основе данных Google о пользователе. Под запрет не попадут контекстные рекламные предложения зависят от содержания веб-страницы, сообщает The Wall Street Journal.

Соответствующие обвинения против видеохостинга ранее выдвинула Федеральная торговая комиссия (FTC) США. YouTube не признал свою вину в нарушении законодательства, но выплатил в сентябре штраф в 170 млн долл. и согласился маркировать контент для детей. Правила видеохостинга формально запрещают пользоваться им лицам моложе 13 лет. Аккаунты пользователей, не достигших этой возрастной планки, должны удаляться.

Однако YouTube все равно входит в число самых популярных ресурсов среди детей до 13 лет. По данным FTC, видеохостинг знал об этом и использовал ситуацию для привлечения рекламодателей.

Ранее YouTube планировал самостоятельно заниматься модерацией детского контента. Для этого уже была сформирована команда из 40 сотрудников. Однако от этих планов решено было отказаться из-за дополнительной ответственности, которую повлекло бы это решение.

У компании есть приложение для детей YouTube Kids, в котором запрещена персонализированная реклама.