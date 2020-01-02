Нидерланды официально отказались от альтернативного названия Голландия

Нидерланды. Фото: АиФ

https://racurs.ua/n131535-niderlandy-oficialno-otkazalis-ot-alternativnogo-nazvaniya-gollandiya.html

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Нидерланды на государственном уровне отказались от использования для названия страны слова «Голландия». Таким образом, Голландия официально прекратила свое существование. Данное слово больше не будет использоваться для названия Нидерландов с 1 января 2020 года.

Об этом сообщила радиостанция NOS.

Министерство иностранных дел Нидерландов заявило, что с 1 января во всех документах для названия страны будет использоваться только слово «Нидерланды». Это сделано для унификации национального бренда.

Как известно, в мае 2020 году песенный конкурс «Евровидение» пройдет в Роттердаме и официальным брендом конкурса станут Нидерланды.

В министерстве отмечают, что довольно часто за рубежом футбольную сборную страны называют «голландской». Теперь она будет называться только «Сборной Нидерландов». Под таким названием футболисты поедут защищать цвета национального флага на Олимпиаду в Токио.

В правительстве считают, что закрепление единого названия сделает Нидерланды открытой и инклюзивной страной.