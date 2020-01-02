Офис генпрокурора вместо Генпрокуратуры: как изменится ведомство Рябошапки, фото — ОП

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С сегодняшнего дня Украина начинает работу Офис генерального прокурора. Он создан на месте Генеральной прокуратуры Украины, которая ликвидирована в рамках реформы ГПУ.

Закон о реформе Генпрокуратуры Рада приняла 19 сентября. Новое ведомство имеет 12 департаментов, восемь отдельных управлений, две специализированные прокуратуры и 1,5 тыс. работников.

Работа Офиса началась с аттестации, проведенной осенью 2019 года в три этапа по критериям профессиональной компетентности, добродетели и профессиональной этики. Ее преодолели менее половины работников ГПУ.

Согласно реформы прокуратуры:

генпрокурор получил право ликвидировать и реорганизовывать окружные и областные прокуратуры;

генпрокурором не сможет стать человек без юридического образования и пяти лет стажа работы в области права;

ликвидируются военные прокуратуры, но генпрокурор вправе создавать специализированные прокуратуры на правах структурного подразделения Офиса, областных или окружных прокуратур;

максимальное количество работников органов прокуратуры уменьшается с 15 тыс. до 10 тыс. человек;

новая структура органов прокуратуры будет выглядеть так: Офис генерального прокурора, областные прокуратуры, окружные прокуратуры;

предоставляется возможность работать в органах всем кандидатам с высшим юридическим образованием и стажем работы в сфере права;

зарплата повышается с 12 до 15 прожиточных минимумов доходов граждан;

вводятся новые правила, стандарты и процедуры.

В структуре Офиса генерального прокурора образуются департаменты, управления, отделы, а также Генеральная инспекция. Кроме того, на правах самостоятельного структурного подразделения Офиса действует Специализированная антикоррупционная прокуратура.

Генеральный прокурор имеет двух первых заместителей и заместителей, а также заместителя генерального прокурора — руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Генпрокурор назначается на должность президентом Украины по согласию парламента. Срок его полномочий составляет шесть лет. Одно и то же лицо не сможет занимать должность генерального прокурора два срока подряд.