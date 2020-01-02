Офіс генпрокурора замість Генпрокуратури: як зміниться відомство Рябошапки, фото — ОП

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Сьогодні в Україні починає роботу Офіс генерального прокурора. Він створений на місці Генеральної прокуратури України, яка ліквідована в рамках реформи ГПУ.

Закон про реформу Генпрокуратури Рада схвалила 19 вересня. Нове відомство має 12 департаментів, вісім окремих управлінь, дві спеціалізовані прокуратури і 1,5 тис. працівників.

Робота Офісу розпочалася із атестації, яку провели восени 2019 року у три етапи за критеріями професійної компетентності, чесноти і професійної етики. Її подолали менше половини працівників ГПУ.

Відповідно до реформи прокуратури:

генпрокурор отримав право ліквідовувати і реорганізовувати окружні та обласні прокуратури;

генпрокурором не зможе стати людина без юридичної освіти і п’яти років стажу роботи в галузі права;

ліквідовуються військові прокуратури, але генпрокурор має право створювати спеціалізовані прокуратури на правах структурного підрозділу Офісу, обласних чи окружних прокуратур;

максимальна кількість працівників органів прокуратури зменшується з 15 тис. до 10 тис. осіб;

нова структура органів прокуратури матиме такий вигляд: Офіс генерального прокурора, обласні прокуратури, окружні прокуратури;

надається можливість працювати в органах усім кандидатів з вищою юридичною освітою і стажем роботи в сфері права;

зарплата підвищується з 12 до 15 прожиткових мінімумів доходів громадян;

запроваджуються нові правила, стандарти й процедури.

У структурі Офісу генерального прокурора утворюються департаменти, управління, відділи, а також Генеральна інспекція. Крім того, на правах самостійного структурного підрозділу Офісу діє Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Генеральний прокурор має двох перших заступників та заступників, а також заступника генерального прокурора — керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Генпрокурор призначається на посаду президентом України за згодою парламенту. Строк його повноважень становить шість років. Одна й та ж особа не зможе обіймати посаду генпрокурора два строки поспіль.