Нідерланди офіційно відмовилися від альтернативної назви Голландія

Нідерланди. Фото: АіФ

https://racurs.ua/ua/n131535-niderlandy-oficiyno-vidmovylysya-vid-alternatyvnoyi-nazvy-gollandiya.html

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Нідерланди на державному рівні відмовилися від використання для назви країни слова «Голландія». Таким чином, Голландія офіційно припинила своє існування. Дане слово більше не буде використовуватися для назви Нідерландів із 1 січня 2020 року.

Про це повідомила радіостанція NOS.

Міністерство закордонних справ Нідерландів заявило, що з 1 січня в усіх документах для назви країни буде використовуватися тільки слово «Нідерланди». Це зроблено для уніфікації національного бренду.

Як відомо, у травні 2020 року пісенний конкурс «Євробачення» пройде у Роттердамі та офіційним брендом конкурсу стануть Нідерланди.

У міністерстві зазначають, що досить часто за кордоном футбольну збірну країни називають «голландською». Тепер вона буде називатися тільки «Збірною Нідерландів». Під такою назвою футболісти поїдуть захищати кольори національного прапора на Олімпіаду в Токіо.

В уряді вважають, що закріплення єдиної назви зробить Нідерланди відкритою і інклюзивною країною.