Погодные рекорды 2019: все месяцы года оказались в Киеве теплее нормы

Погодные рекорды: все месяцы 2019 года оказались в Киеве теплее нормы, фото — "24 канал"

https://racurs.ua/n131540-vse-mesyacy-2019-goda-okazalis-v-kieve-teplee-normy.html

Ракурс

Синоптики подытожили 2019 год и выяснили, что он был в Киеве самым теплым в истории наблюдений.

Согласно данным Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, среднегодовая температура составляла в столице +10,6° С. Это на 2,9° С выше климатической нормы.

Такие значения являются рекордными с 1881 года, сообщили в обсерватории. Теплее нормальных показателей оказались все 12 месяцев года.

Больше всего рекордов зафиксировали в июне — 11. Средняя температура в этом месяце достигла +23,6°С.

Декабрь 2019 года оказался в столице пока самым теплым в XXI веке. Максимальная температура в нем впервые превысила в Киеве +15°С. Это произошло 18 декабря. Средняя температура декабря составила + 2,7°С (на 5,0°С выше нормы). Но при этом «теплый» рекорд декабря 1960 года не был превышен. Тогда средняя температура первого месяца зимы была всего на 0,1°С выше.

Всего же в течение года рекорды температуры превышались 36 раз. Самым холодным днем в 2019 году в Киеве стало 9 января (-14,4°С), самым жарким — 13 августа (в тени +35,0°С). Пока, как утверждают синоптики, метеорологическая зима в столицу еще не пришла.

Относительно осадков, то их в Киеве выпало за год 521 мм (80% климатической нормы). Сверх нормы шел дождь в мае, а вот осенние месяцы были одними из самых сухих в истории наблюдений (пятое место с 1891 года).

«Ракурс» сообщал, что синоптики дали прогноз погоды в Украине на январь 2020 года. В этом месяце средняя месячная температура ожидается в пределах 0−4° ниже нуля. Это на 1,5−2,0° выше средних многолетних значений. Месячное количество осадков ожидается 21−60 мм. В западных регионах осадков обещают несколько меньше, а на остальной территории они прогнозируются в пределах средних многолетних значений.