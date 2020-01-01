Гидрометцентр дал прогноз погоды на январь

Синоптики спрогнозировали погоду на январь. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/n131515-gidrometcentr-dal-prognoz-pogody-na-yanvar.html

Ракурс

Синоптики спрогнозировали погоду в Украине на январь 2020 года.

В этом месяце средняя месячная температура ожидается в пределах 0−4° с ниже нуля, а в Крыму прогнозируют до 3° тепла. Это на 1,5−2,0° выше средних многолетних значений. Месячное количество осадков ожидается 21−60 мм, в горах Крыма до 124 мм. В западных регионах осадков обещают несколько меньше, а на остальной территории они ожидаются в пределах средних многолетних значений. Об этом сообщил украинский Гидрометцентр.

Метеорологи заявляют, что в январе средняя месячная температура составляет 1−6° мороза, а в Карпатах, в восточных и южных регионах местами 7−8° ниже нуля.

В январе абсолютный минимум составлял 23−37° мороза. Холода до 38−39° ниже нуля фиксировались в свое время в Харьковской, Днепропетровской, Киевской, Сумской областях и в Карпатах. В Черкасской и Луганской областях местами было до 40−42° мороза, а в Крыму до 13−22° ниже нуля.

Теплее всего в январе было на Прикарпатье, в южных, Днепропетровской, Кировоградской областях — 15−18°. В Крыму до 21° тепла, а в Украине — 7−14° выше нуля.

Относительно осадков, то среднее месячное количество осадков составляет 27−56 мм, а в горных районах и на Закарпатье 57−155 мм. Наибольшая высота снежного покрова составляет в среднем 8−15 см, на северо-востоке страны до 27 см, на юге страны снежный покров неустойчив.

Напомним, на 1 января украинские синоптики прогнозировали оттепель и сильные порывы ветра. Столбики термометров сегодня днем покажут от 0° до 6° тепла.