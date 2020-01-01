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Оператор ГТС Украины отчитался о транспортировке в ЕС первых куб. м газа. Фото:

Украинский оператор ГТС отчитался о начале транзита газа в Евросоюз по новому контракту

1 янв 2020, 12:35
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«Оператор ГТС Украины» заявил о продлении транзита российского газа согласно новому соглашению между украинским «Нафтогазом» и российским «Газпромом».

Новая украинская ГТС отработала все номинации по новому договору о транзите газа из России в Евросоюз. Об этом 1 января сообщает пресс-служба оператора на собственной странице в социальной сети Facebook.

Мы уже транспортировали в Европейский Союз первые куб. м газа по новому транзитному контракту, теперь уже по европейским правилам в межгосударственных точках, — говорится в сообщении.

Тем временем генеральный директор «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон в Facebook написал, что первая ночь работы оператора прошла в штатном режиме. Газовики проработали все номинации по транзиту в рамках выполнения нового договора.

Напомним, что 30 декабря Украина и Россия подписали в Вене контракт на транзит газа в ЕС сроком на пять лет. Уже 1 января РФ начала транзит топлива в Европу.

Минимально гарантированный объем прокачки с помощью украинской газотранспортной системы составит 65 млрд куб. м газа в 2020 году и 40 млрд в следующие четыре. Кроме соглашения о транзите, Украина и Россия подписали соглашение об урегулировании судебных споров.

Источник: Ракурс


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