Оператор ГТС України відзвітував про транспортування до ЄС перших кубометрів газу. Фото:

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«Оператор ГТС України» заявив про продовження транзиту російського газу згідно з новою угодою між українським «Нафтогазом» та російським «Газпромом».

Нова українська ГТС відпрацювала всі номінації за новим договором про транзит газу з Росії в Євросоюз. Про це 1 січня повідомила прес-служба оператора на власній сторінці в соціальній мережі Facebook.

Ми вже транспортували до Європейського Союзу перші кубометри газу за новим транзитним контрактом, відтепер вже за європейськими правилами в міждержавних точках, -йдеться в повідомленні.

Тим часом генеральний директор «Оператора ГТС України» Сергій Макогон у Facebook написав, що перша ніч роботи оператора пройшла в штатному режимі. Газовики пропрацювали усі номінації щодо транзиту в рамках виконання нового договору.

Нагадаємо, що 30 грудня Україна і Росія підписали у Відні контракт на транзит газу в ЄС терміном на п’ять років. Вже 1 січня РФ почала транзит палива в Європу.

Мінімально гарантований обсяг прокачування за допомогою української газотранспортної системи складе 65 млрд куб. м газу у 2020 році і по 40 млрд у наступні чотири. Крім угоди про транзит, Україна та Росія підписали й угоду про врегулювання судових спорів.