Науковці назвали найкращі засоби від похмілля. Фото: kp

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Найкращі засоби від похмілля назвали дослідники з різних країн світу.

Дослідники Національного університету Чеджу та Інституту медичних наук (Південна Корея) заявили, що найкраще від похмілля допомагає спаржа. За словами експертів, амінокислоти та мінерали, що містяться в молодої спаржі, знижують окислювальний стрес, від якого страждають клітини печінки в результаті надмірного захоплення спиртним. Про це повідомляє портал Wiley Online Library.

Фахівці запевняють, що спаржа допоможе полегшити похмілля, але попередили, що не позбавить від нього повністю.

Китайські науковці з університету Сунь Ят-Сена вважають, що найкраще позбутися похмільного синдрому допоможе газований сік лайма та лимона. У досліджені, яке опубліковане на Royal Society of Chemistry йдеться, що напій найкраще стимулює розщеплення ацетальдегіду — токсичної хімічної сполуки, яка накопичується в організмі й викликає біль та нудоту.

На сайті ACS американські експерти з Університету Каліфорнії в Девісі опублікували дослідження, в якому йдеться, що найкраще від похмілля допомагає корейський суп «Як-а-мейн», який містить інгредієнти солоної яловичини, бульйону на основі соєвого соусу, локшини, крутого яйця та цибулі. Наголошується, що ця страва містить ідеальне поєднання солей, білків, вуглеводів та мікроелементів, які необхідні організму після прийому спиртних напоїв.

Нагадаємо, днями у хорватському Загребі відкрили перший у світі музей похмілля. Серед експонатів музею можна побачити історії похмілля, а також всілякі предмети, які використовувалися під час п’яних вечірок.