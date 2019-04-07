Болить голова з похмілля

https://racurs.ua/ua/2321-chomu-pryynyaty-tabletku-proty-golovnogo-bolu-ne-naykrascha-ideya-pry-pohmilli.html

Ракурс

Похмілля — не найприємніший синдром, з яким часто стикаються ті, хто вчора не зміг відмовити собі в зайвій дозі алкоголю. Воно супроводжується головним болем, нудотою, зневодненням і розкаянням за випите напередодні.

У спробах полегшити головний біль багато хто вживає парацетамол, ібупрофен і аспірин. Чому не варто цього робити?

Небезпечно для шлунка

Вживання парацетамолу, ібупрофену та аспірину насправді може завдати більше шкоди, ніж користі. Згідно з дослідженнями медичної компанії Healthline, вживання ібупрофену з алкоголем може збільшити ризик розриву слизової оболонки шлунка, викликаючи кровотечу, подразнення і в деяких випадках виразку.

І якщо ви приймаєте ібупрофен, коли п'єте більше за рекомендовану кількість (близько двох-трьох порцій алкогольних напоїв для жінок), ризик тільки підвищується.

Погано для печінки

Дослідження, проведене Гарвардською медичною школою, також показало, що парацетамол і алкоголь — не дуже хороша суміш. Парацетамол може призвести до пошкодження печінки, якщо вживати його в занадто високому дозуванні, а любителі випивки, що приймають препарат натщесерце, можуть піддати свою печінку надмірному навантаженню.

Вчені відзначають, що «епізодичне пияцтво», яке обмежується однією вечіркою за тривалий проміжок часу, і нормальна доза парацетамолу, скоріш за все, не спричинять проблем з печінкою. Але у тих, хто п'є багато і часто, ризик, безумовно, є.

«Проблема виникає, коли ті, хто п'є багато (люди, які вживають алкоголь три або більше разів на день), приймають парацетамол протягом певного періоду часу — принаймні кількох днів, а може й довше. Алкоголізм і погане харчування часто йдуть рука об руку. Багаторазові високі дози парацетамолу є більш небезпечними для тих, хто п'є, почасти тому, що вони погано харчуються», — йдеться в дослідженні.

Загрожує кровотечею

Хоча минуле дослідження, проведене Університетом Томаса Джефферсона у Філадельфії, показало, що звичайний аспірин і кава — найкращі засоби для позбавлення від похмілля, експерти в галузі охорони здоров'я попереджають: змішування алкоголю й аспірину може збільшити ризик шлункової кровотечі.

Як собі допомогти

Що ж робити людині з похміллям, коли світ занадто гучний і яскравий, а виконання найпростіших завдань здається неможливим?

Найкраще — пити більше холодної чистої води з лимоном, їсти яєчню з беконом і проводити час у ліжку, поки неприємні симптоми не ослабнуть, радять американські медики.

Підготувала Ірина ГАРЧЕНКО