Болит голова с похмелья

https://racurs.ua/2321-pochemu-prinyat-tabletku-ot-golovnoy-boli-ne-luchshaya-ideya-pri-pohmele.html

Ракурс

Похмелье — не самый приятный синдром, с которым часто сталкиваются те, кто вчера не смог отказать себе в лишней дозе алкоголя. Оно сопровождается головной болью, тошнотой, обезвоживанием и раскаянием за выпитое накануне.

В попытках облегчить головную боль многие принимают парацетамол, ибупрофен и аспирин. Почему лучше этого не делать?

Опасно для желудка

Употребление парацетамола, ибупрофена и аспирина на самом деле может принести больше вреда, чем пользы. Согласно исследованиям медицинской компании Healthline, прием ибупрофена с алкоголем может увеличить риск разрыва слизистой оболочки желудка, вызывая кровотечение, раздражение и в некоторых случаях язву.

И если вы принимаете ибупрофен, когда пьете больше рекомендуемого количества (около двух-трех порций алкогольных напитков для женщин), риск только повышается.

Плохо для печени

Исследование, проведенное Гарвардской медицинской школой, также показало, что парацетамол и алкоголь — не очень хорошая смесь. Парацетамол может привести к повреждению печени, если принимать его в слишком высокой дозировке, а любители выпивки, принимающие препарат натощак, могут подвергнуть свою печень чрезмерной нагрузке.

Ученые отмечают, что «эпизодическое пьянство», которое ограничивается одной вечеринкой за долгий промежуток времени, и нормальная доза парацетамола, скорее всего, не приведут к проблемам с печенью. Но у тех, кто пьет много и часто, риск, безусловно, есть.

«Проблема возникает, когда пьющие много (люди, которые употребляют алкоголь три или более раз в день) принимают парацетамол в течение определенного периода времени — по крайней мере нескольких дней, а может и дольше. Алкоголизм и плохое питание часто идут рука об руку. Многократные высокие дозы парацетамола более опасны для пьющих отчасти потому, что они плохо питаются», — говорится в исследовании.

Грозит кровотечением

Хотя прошлое исследование, проведенное Университетом Томаса Джефферсона в Филадельфии, показало, что обычный аспирин и кофе — лучшие средства для избавления от похмелья, эксперты в области здравоохранения предупреждают: смешивание алкоголя и аспирина может увеличить риск желудочного кровотечения.

Как себе помочь

Что же делать человеку с похмельем, когда мир слишком громкий и яркий, а выполнение простейших задач кажется невозможным?

Лучше всего — пить больше холодной чистой воды с лимоном, есть яичницу с беконом и проводить время в постели, пока неприятные симптомы не ослабнут, советуют американские медики.

Подготовила Ирина ГАРЧЕНКО