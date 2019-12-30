Музей похмілля у Загребі. Фото: РІА Новости

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Столиця Хорватії Загреб стала місцем відкриття першого в світі музею похмілля. Серед експонатів музею можна побачити історії похмілля, а також всілякі предмети, які використовувалися під час п’яних вечірок.

Про відкриття музею передає CNN.

На сьогоднішній день у музеї зібрали сувеніри, пов’язані з 25 історіями новорічного похмілля. Однак організатори запевнили, що незабаром покажуть відвідувачам, наскільки небезпечним може бути алкоголь не тільки у новорічні свята.

Відвідувачам пропонують спробувати ракію (балканський бренді), а також зіграти в дартс. Для гри необхідно надягати спеціальні окуляри, що створюють ефект сп’яніння.

Засновник музею Ріно Дубкович заявив, що в музеї зібрані дуже дивні речі, з якими люди прокидалися після п’яних вечірок.

Думка відкрити подібний музей прийшла в голову Дубковичу після того, як один із його знайомих розповів про те, що після вечірки він прокинувся із велосипедною педаллю у кишені. Хлопець не міг згадати, як педаль потрапила до його кишені.

Засновники музею уточнили, що музей створювався зовсім не для прославлення п’яних вечірок, а щоб показати відвідувачам, до чого може призвести надмірне вживання алкоголю.