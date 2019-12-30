В Хорватии открыт первый в мире музей похмелья (ВИДЕО)https://racurs.ua/n131460-v-horvatii-otkryt-pervyy-v-mire-muzey-pohmelya-video.htmlРакурс
Столица Хорватии Загреб стала местом открытия первого в мире музея похмелья. Среди экспонатов музея можно увидеть истории похмелья, а также всевозможные предметы, которые использовались во время пьяных вечеринок.
Об открытии музея передает CNN.
На сегодняшний день в музее собрали сувениры, связанные с 25 историями новогоднего похмелья. Однако организаторы заверили, что вскоре покажут посетителям, насколько опасным может быть алкоголь не только в новогодние праздники.
Посетителям предлагают попробовать ракию (балканский бренди), а также сыграть в дартс. Для игры необходимо надевать специальные очки, создающие эффект опьянения.
Основатель музея Рино Дубкович заявил, в музее собраны очень странные вещи, с которыми люди просыпались после пьяных вечеринок.
Мысль открыть подобный музей пришла в голову Дубковичу после того, как один из его знакомых рассказал о том, что после вечеринки он проснулся с велосипедной педалью в кармане. Парень не мог вспомнить, как педаль попала к нему в карман.
Основатели музея уточнили, что музей создавался вовсе не для прославления пьяных вечеринок, а чтобы показать посетителям, к чему может привести чрезмерное употребление алкоголя.