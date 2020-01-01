Ученые назвали лучшие средства от похмелья. Фото: kp

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Лучшие средства от похмелья назвали исследователи из разных стран мира.

Исследователи Национального университета Чеджу и Института медицинских наук (Южная Корея) заявили, что лучше всего от похмелья помогает спаржа. По словам экспертов, аминокислоты и минералы, содержащиеся в молодой спарже, снижают окислительный стресс, от которого страдают клетки печени в результате чрезмерного увлечения спиртным. Об этом сообщает портал Wiley Online Library.

Специалисты уверяют, что спаржа поможет облегчить похмелье, но предупредили, что не избавит от него полностью.

Китайские ученые из университета Сунь Ят-Сена считают, что лучше всего избавиться от похмельного синдрома поможет газированный сок лайма и лимона. В исследовании, опубликованном на Royal Society of Chemistry говорится, что напиток лучше всего стимулирует расщепление ацетальдегида — токсического химического соединения, которое накапливается в организме и вызывает боль и тошноту.

На сайте ACS американские эксперты из Университета Калифорнии в Дэвисе опубликовали исследование, в котором говорится, что лучше всего от похмелья помогает корейский суп «Як-а-мейн», который содержит ингредиенты соленой говядины, бульона на основе соевого соуса, лапши, крутого яйца и лука. Отмечается, что это блюдо содержит идеальное сочетание солей, белков, углеводов и микроэлементов, которые необходимы организму после приема спиртных напитков.

Напомним, на днях в хорватском Загребе открыли первый в мире музей похмелья. Среди экспонатов музея можно увидеть истории похмелья, а также всевозможные предметы, которые использовались во время пьяных вечеринок.