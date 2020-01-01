Минимальная зарплата в Украине повысилась с 1 января. Фото: Finbalance.com.ua

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Минимальная заработная плата в Украине повысилась на 13,2% до 4 тыс. 723 грн.

Сегодня, 1 января, вступил в силу закон «О государственном бюджете на 2020 год». В бюджете минимальная месячная заработная плата установлена на уровне 4 тыс. 723 грн. В прошлом году «минималка» составляла 4 тыс. 173 грн. Прожиточный минимум повышен на 174 грн на одно лицо в расчете на месяц и с 1 января 2020 года он составляет 2 тыс. 27 грн.

Прожиточный минимум для детей до 6 лет с сегодняшнего дня составляет 1 тыс. 779 грн, а для детей от 6 до 18 лет — 2 тыс. 218 грн. Для трудоспособных лиц прожиточный минимум составит 2 тыс. 102 грн., а для лиц, которые потеряли работоспособность — 1 тыс. 638 грн.

В государственном бюджете предусмотрено, что с Нового года уровень обеспечения прожиточного минимума для назначения пособия в процентном соотношении к прожиточному минимуму для основных социальных и демографических групп населения составляет: для трудоспособных лиц — 25%, для детей — 85%, для лиц, которые потеряли работоспособность, и инвалидов — 100% соответствующего прожиточного минимума.

Напомним, в конце декабря Кабинет министров Украины отменил ограничения относительно перечня банков, через которые госслужащие могут получать заработную плату. Украинцам разрешили самостоятельно выбирать банк, на карту которого они хотят получать зарплату. Такое же правило действует для пенсий и социальной помощи.