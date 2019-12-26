Давид Арахамия назвал приемлемую зарплату для нардепов. Фото: etcetera.media

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Ракурс

Народные депутаты Украины должны получать приличную и высокую зарплату, если общество имеет очень высокие ожидания от парламентариев.

Зарплата депутатов Верховной Рады должна составлять от 70 до 100 тыс. грн. Лидер парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия считает депутатскую зарплату «очень деликатным вопросом». Об этом он заявил в комментарии журналу «Новое время».

Зарплата депутата должна быть выше, если общество имеет более высокие ожидания, чем это было раньше. Называют разные суммы — от 70 тыс. грн до 100 тыс. грн, — заявил Арахамия.

При этом парламентарий заявил, что не может дать однозначный ответ, «имеет ли право депутат получать высокую зарплату, если народ живет бедно». В то же время он назвал себя «не бедным человеком» и заявил, что может не думать о депутатской зарплате.

Арахамия заверил, что свою зарплату депутата тратит на благотворительность. Политик при этом отметил, что большинство депутатов их фракции «простые ребята».

Напомним, в ноябре Национальное антикоррупционное бюро Украины начало уголовное производство относительно доплат в конвертах нардепам фракции «Слуга народа».