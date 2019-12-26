Давид Арахамія назвав прийнятну зарплатню для нардепів. Фото: etcetera.media

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Народні депутати України повинні отримувати пристойну та високу зарплатню, якщо суспільство має дуже високі очікування від парламентарів.

Зарплата депутатів Верховної Ради має становити від 70 до 100 тис. грн. Лідер парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія вважає депутатську зарплату «дуже делікатним питанням». Про це він заявив у коментарі журналу «Новое время».

Зарплата депутата повинна бути вищою, якщо суспільство має більш високі очікування, ніж це було раніше. Називають різні суми — від 70 тис. грн до 100 тис. грн, — заявив Арахамія.

При цьому парламентар заявив, що не може дати однозначну відповідь, «чи має право депутат отримувати високу зарплату, якщо народ живе бідно». Водночас він назвав себе «небідною людиною» й заявив, що може не думати про депутатську зарплатню.

Арахамія запевнив, що свою зарплату депутата витрачає на благодійність. Політик при цьому відзначив, що більшість депутатів їхньої фракції «прості хлопці».

Нагадаємо, у листопаді Національне антикорупційне бюро України розпочало кримінальне провадження щодо доплат у конвертах нардепам фракції «Слуга народу».