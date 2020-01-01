Мінімальна зарплата в Україні підвищилася з 1 січня. Фото: Finbalance.com.ua

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Мінімальна заробітна плата в Україні підвищилася на 13,2% до 4 тис. 723 грн.

Сьогодні, 1 січня, набув чинності закон «Про державний бюджет на 2020 рік». У бюджеті мінімальна місячна заробітна плата встановлена на рівні 4 тис. 723 грн. Минулоріч «мінімалка» становила 4 тис. 173 грн. Прожитковий мінімум підвищено на 174 грн на одну особу в розрахунку на місяць і з 1 січня 2020 року він становить 2 тис. 27 грн.

Прожитковий мінімум для дітей до 6 років із сьогоднішнього дня становить 1 тис. 779 грн, а для дітей від 6 до 18 років — 2 тис. 218 грн. Для працездатних осіб прожитковий мінімум становитиме 2 тис. 102 грн., а для осіб, які втратили працездатність — 1 тис. 638 грн.

У державному бюджеті передбачено, що з Нового року рівень забезпечення прожиткового мінімуму для призначення допомоги у відсотковому співвідношенні до прожиткового мінімуму для основних соціальних і демографічних груп населення становить: для працездатних осіб — 25%, для дітей — 85%, для осіб, які втратили працездатність, та осіб з інвалідністю — 100% відповідного прожиткового мінімуму.

Нагадаємо, наприкінці грудня Кабінет міністрів України скасував обмеження щодо переліку банків, через які держслужбовці можуть отримувати заробітну плату. Українцям дозволили самостійно вибирати банк, на карту якого вони хочуть отримувати зарплату. Таке ж правило діє для пенсій і соціальної допомоги.