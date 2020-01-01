Гідрометцентр України дав прогноз погоди на січень

Синоптики спрогнозували погоду на січень. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/ua/n131515-gidrometcentr-ukrayiny-dav-prognoz-pogody-na-sichen.html

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Синоптики спрогнозували погоду в Україні на січень 2020 року.

Цього місяця середня місячна температура очікується в межах 0−4° нижче нуля, а в Криму прогнозують до 3° тепла. Це на 1,5−2,0° вище середніх багаторічних значень. Місячна кількість опадів очікується 21−60 мм, в горах Криму до 124 мм. У західних регіонах опадів обіцяють дещо менше, а на решті території вони передбачаються в межах середніх багаторічних значень. Про це повідомив український Гідрометцентр.

Метеорологи заявляють, що у січні середня місячна температура складає 1−6° морозу, а в Карпатах, у східних та південних регіонах місцями 7−8° нижче нуля.

У січні абсолютний мінімум становив 23−37° морозу. Холоди до 38−39° нижче нуля фіксувалися свого часу у Харківській, Дніпропетровській, Київській, Сумській областях та в Карпатах. На Черкащині та Луганщині місцями було до 40−42° морозу, а в Криму до 13−22° нижче нуля.

Найтепліше у січні було на Прикарпатті, у південних, Дніпропетровській, Кіровоградській областях — 15−18°. В Криму до 21° тепла, а в Україні — 7−14° вище нуля.

Щодо середньої місячної кількості опадів складає 27−56 мм, а в гірських районах та на Закарпатті 57−155 мм. Найбільша висота снігового покриву становить в середньому 8−15 см, на північному сході країни до 27 см, на півдні країни сніговий покрив нестійкий.

Нагадаємо, на 1 січня українські синоптики прогнозували відлигу та сильні пориви вітру. Стовпчики термометрів сьогодні вдень покажуть від 0° до 6° тепла.