Курьезное бегство: экс-руководителя Renault—Nissan—Mitsubishi вывезли из Японии в футляре от виолончели, фото — Ведомости

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Бывший руководитель франко-японского автомобилестроительного альянса Renault—Nissan—Mitsubishi (Рено—Ниссан—Мицубиши) Карлос Гон покинул здание в Японии, где находился под домашним арестом, в чехле для музыкальных инструментов.

В дом под видом праздничных музыкантов вошли наемники, которые позже и вынесли Гона в одном из чехлов. При этом японские сотрудники безопасности ничего не заподозрили, сообщает CNN.

Впоследствии Гон вылетел из Японии в Ливан на частном самолете из провинциального аэропорта. Как ему удалось преодолеть контроль в воздушной гавани — не уточняется. При этом служба общей ливанской безопасности подтвердила, что он пересек ливанскую границу легально в международном аэропорту Бейрута.

Ранее во вторник Карлос Гон подтвердил, что уехал из Японии в Ливан, и обвинил японское правосудие в несправедливости. Вероятно, он мог въехать в Ливан под чужим именем. Япония и Ливан не имеют договоренности о выдаче преступников.

26 июня 2019 года Гону предъявили несколько обвинений в присвоении или незаконном использовании средств Nissan. Впервые менеджера арестовали 19 ноября 2018 года по подозрению в нарушении японского финансового законодательства. По данным следствия, он не задекларировал должным образом вознаграждение в размере более 80 млн долл. в должности председателя совета директоров Nissan в 2010—2018 годах. Следствие считает, что он перевел на корпорацию свои личные финансовые потери.

Гона подозревают также в присвоении 3,25 млн долл. из президентского фонда Renault. 8 апреля во время внеочередного собрания акционеров Nissan его исключили из совета директоров. В апреле Гона освободили из тюрьмы и отправили под домашний арест под залог в 4,6 млн долл.