Ірина Венедиктова. Фото: vybory.detector.media

https://racurs.ua/ua/n131547-rozstril-maydanu-rozsliduvatyme-v-dbr-advokat-yanukovycha-zmi.html

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Розстріл Майдану розслідуватиме новий заступник в.о. директора Державного бюро розслідувань (ДБР) Олександр Бабіков. Слід зазначити, що офіційно заступники нового в.о. директора ДБР Ірини Венедиктової поки що не призначені, проте, вони вже негласно приймають справи.

Про появу у відомстві нових людей Венедиктової повідомляють «Українські новини», посилаючись на Telegram-канал «Политика Страны».

Одним з майбутніх заступників Венедиктової є прокурор Олександр Бабіков. Бабіков досі працює адвокатом у фірмі Aver Lex, яка захищає у судах інтереси колишнього президента України Віктора Януковича.

Незважаючи на те, що Бабіков офіційно не призначений заступником глави ДБР, це йому не заважає вимагати у слідчих кримінальні провадження та звіти.

Уточнимо, що на сайті ДБР 29 грудня 2019 року з’явилося оголошення про проведення конкурсу на посади першого заступника та ще двох заступників директора ДБР. Документи конкурсанти можуть подавати з 9.00 30 грудня 2019 року по 18.00 3 січня 2020 року. При цьому, знайти дане оголошення на сайті вельми проблематично.

Нагадаємо, що 27 грудня 2019 року Роман Труба був звільнений із посади директора ДБР, а в.о. глави відомства призначена Венедиктова.