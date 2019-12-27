Трубу звільнено, його місце в ДБР зайняла “слуга народу”. Фото: newsroom.kh.ua

https://racurs.ua/ua/n131367-trubu-zvilneno-yogo-misce-v-dbr-zaynyala-sluga-narodu.html

Ракурс

Роман Труба звільнений з посади директора Державного бюро розслідувань.

Відповідний указ № 960/2019 підписав президент Володимир Зеленський. Текст документа оприлюднений на сайті глави держави.

Іншим указом № 961/2019 в. о. директора ДБР призначена депутат від «Слуги народу» Ірина Венедиктова.

Раніше Венедиктова очолювала парламентський комітет правової політики. У партійному списку «Слуги народу» вона йшла під третім номером.

Венедиктова — доктор юридичних наук, професор, завідувала кафедрою цивільно-правових дисциплін на юрфаку Харківського національного університету ім. Каразіна. У 2016 році претендувала на посаду судді Касаційного цивільного суду в складі Верховного суду, але не набрала необхідних балів на іспиті.

В її декларації про доходи за 2016 рік було вказано будинок за 2,5 млн грн, кілька земельних ділянок, офіс, п’ять автомобілів і понад 1,3 млн грн готівкою. При цьому за рік вона заробила 220 тис. грн, а чоловік, який працював у кіберполіції, — 124 тис.

Як відомо, 24 грудня Зеленський підписав закон про перезавантаження ДБР № 2116, яким було передбачено звільнення директора відомства Труби і його заступників наступного дня після офіційної публікації документа, а також призначення тимчасово виконуючого обов’язки глави бюро.

Згідно з документом, повноцінного керівника ДБР отримає через 3−4 місяці після відставки попереднього.

У свою чергу Труба заявив, що вважає своє звільнення політичним, а не правовим.

Майже відразу в мережі з’явилися перші реакції на призначення. Користувачі дорікають Зеленському в тому, що він призначає на посади особисто відданих йому людей.