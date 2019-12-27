Труба уволен, его место в ГБР заняла “слуга народа”. Фото: newsroom.kh.ua

https://racurs.ua/n131367-truba-uvolen-ego-mesto-v-gbr-zanyala-sluga-naroda.html

Ракурс

Роман Труба уволен с должности директора Государственного бюро расследований.

Соответствующий указ № 960/2019 подписал президент Владимир Зеленский. Текст документа обнародован на сайте главы государства.

Другим указом № 961/2019 и. о. директора ГБР назначена депутат от «Слуги народа» Ирина Венедиктова.

Венедиктова — доктор юридических наук, профессор, заведовала кафедрой гражданско-правовых дисциплин на юрфаке Харьковского национального университета им. Каразина. В 2016 году претендовала на должность судьи Кассационного гражданского суда в составе Верховного суда, но не набрала необходимых баллов на экзамене.

В ее декларации о доходах за 2016 год был указан дом за 2,5 млн грн, несколько земельных участков, офис, пять автомобилей и более 1,3 млн грн наличными. При этом за год она заработала 220 тыс. грн, а муж, работавший в киберполиции, — 124 тыс.

Как известно, 24 декабря Зеленский подписал закон о перезагрузке ГБР № 2116, которым было предусмотрено увольнение директора ведомства Трубы и его заместителей на следующий день после официальной публикации документа, а также назначение временно исполняющего обязанности главы бюро.

Согласно документу, полноценного руководителя ГБР получит через 3−4 месяца после отставки прежнего.

В свою очередь Труба заявил, что считает свое увольнение политическим, а не правовым.

Почти сразу в сети появились первые реакции на такие кадровые перестановки. Пользователи упрекают Зеленского в том, что он ставит на должности лично преданных ему людей.