Тарифы на тепло. Фото: KP.UA

https://racurs.ua/n131366-v-kropivnickom-snijen-tarif-na-teplo-na-28-7-goncharuk.html

Ракурс

В Кропивницком местные власти уже успели пересмотреть тарифы на тепло и жители получат платежки с суммами на 28,7% меньше. Также тарифы на тепло будут вскоре пересмотрены во всех регионах страны.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

Ранее Кабмином было принято решение, которое позволяет уменьшить в платежках сумму за тепло до 30%.

В Черкассах, Житомире, Кривом Роге, Обухове и ряде других городов Украины уже проходит пересмотр тарифов.

Самыми оперативными оказались власти Кропивницкого, которые уже успели сделать перерасчет тарифов в сторону их уменьшения.

Премьер-министр призвал местные власти всех населенных пунктов активнее приобщаться к процессу пересмотра тарифов для населения.

Как ранее писал «Ракурс», правительство Украины приняло решение, которое позволит в декабре снизить тарифы на тепло на 30%. Гончарук заявил, что все необходимые для этого инструменты уже предоставлены местным властям.