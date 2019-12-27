На Львовщине разоблачили масштабную схему растраты бюджетных средств, фото: Радио Свобода

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Растрата бюджетных средств зафиксирована на Львовщине.

Незаконные действия проводились во время тендерных закупок медицинских изделий. Об этом сообщает пресс-служба региональной Нацполиции.

В одном из медицинских коммунальных некоммерческих предприятий главного врача заподозрили в получении неправомерной выгоды. Также главный бухгалтер мог получать преимущества при проведении тендерных закупок. Сотрудники правоохранительных органов по решению суда его взяли под стражу. Установлено, что часть присвоенных бюджетных средств работники должны были передать должностным лицам предприятия.

Главному врачу сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины. Санкцией статьи предусмотрено в случае доказательства вины наказание — лишение свободы на срок от 8 до 12 лет. Ему избрана мера пресечения — содержание под стражей с возможностью внесения залога в сумме 115 тыс. грн, а главному бухгалтеру — содержание под стражей с возможностью внесения залога в сумме 76 тыс. грн.

Напомним, в декабре прокуратура Львовщины зафиксировала факты злоупотреблений на шахтах. Правоохранители провели обыски на 6 шахтах в рамках спецоперации.