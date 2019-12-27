На Львівщині викрито масштабну схему розтрати бюджетних коштів, фото: Радіо Свобода

https://racurs.ua/ua/n131365-na-lvivschyni-vykryto-masshtabnu-shemu-roztraty-budjetnyh-koshtiv-foto.html

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Розтрата бюджетних коштів зафіксована на Львівщині.

Незаконні дії проводились під час тендерних закупівель медичних виробів. Про це повідомляє прес-служба регіональної Нацполіції.

В одному з медичних комунальних некомерційних підприємств головного лікаря запідозрили в отриманні неправомірної вигоди. Також головний бухгалтер міг отримувати переваги під час тендерних закупівель. Співробітники правоохоронних органів за рішенням суду його взяли його під варту. Встановлено, що частину присвоєних бюджетних коштів працівники повинні були передати службовим особам підприємства.

Головному лікарю повідомили про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч.3 ст.368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) КК України. Санкцією статті передбачено у випадку доведення вини покарання — позбавлення волі на строк від 8 до 12 років. Йому обрано запобіжний захід — тримання під вартою із можливістю внесення застави у сумі 115 тис. грн, а головному бухгалтеру — тримання під вартою із можливістю внесення застави у сумі 76 тис. грн.

Нагадаємо, у грудні прокуратура Львівщини зафіксувала факти зловживань на шахтах. Правоохоронці провели обшуки на 6 шахтах в рамках спецоперації.