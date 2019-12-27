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«Міс Львів» на російському телеканалі пожалілась на «утиски» з боку українських націоналістів, фото: instagram

«Міс Львів» на російському телеканалі пожалілась на «утиски» з боку українських націоналістів (ВІДЕО)

27 гру 2019, 10:28
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Наталія Болюх, «Міс Львів-2018», розповіла в ефірі російського «Першого каналу» про «переслідування» в Україні.

За словами 24-річної моделі, вона відчуває постійні утиски з боку українських націоналістів. Про це вона повідомила під час зйомок у студії програми «Насправді».

Одного разу Болюх нібито зустріли в аеропорту Львова кремезні чоловіки. Вони заявили, що по неї «приїде „Хаммер“ на московських номерах і її відправлять назад у столицю РФ».

Організатори програми запросили у студію В’ячеслава Ковтуна та Сергія Запорозького, які видають себе за українських політологів. Вони виступили псевдоопонентами дівчини.

Інші учасники програми висловлювались на захист моделі. Вони назвали її «голубом миру» між Україною і Росією. Болюх навіть не обурила заява одного з учасників програми, який Революцію Гідності назвав «результатом дій агресивних тупих людей».

Нагадаємо, у грудні пропагандистів з російського телеканалу НТВ не пропустили до України. Знімальній групі відмовили в перетині державного кордону України.

Джерело: Ракурс


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