«Міс Львів» на російському телеканалі пожалілась на «утиски» з боку українських націоналістів, фото: instagram

https://racurs.ua/ua/n131364-mis-lviv-na-rosiyskomu-telekanali-pojalilas-na-utysky-ukrayinskyh-nacionalistiv-video.html

Ракурс

Наталія Болюх, «Міс Львів-2018», розповіла в ефірі російського «Першого каналу» про «переслідування» в Україні.

За словами 24-річної моделі, вона відчуває постійні утиски з боку українських націоналістів. Про це вона повідомила під час зйомок у студії програми «Насправді».

Одного разу Болюх нібито зустріли в аеропорту Львова кремезні чоловіки. Вони заявили, що по неї «приїде „Хаммер“ на московських номерах і її відправлять назад у столицю РФ».

Організатори програми запросили у студію В’ячеслава Ковтуна та Сергія Запорозького, які видають себе за українських політологів. Вони виступили псевдоопонентами дівчини.

Інші учасники програми висловлювались на захист моделі. Вони назвали її «голубом миру» між Україною і Росією. Болюх навіть не обурила заява одного з учасників програми, який Революцію Гідності назвав «результатом дій агресивних тупих людей».

Нагадаємо, у грудні пропагандистів з російського телеканалу НТВ не пропустили до України. Знімальній групі відмовили в перетині державного кордону України.