Нові санкції РФ: скільки втратить Україна

Санкції РФ. Фото: LIGA.net

https://racurs.ua/ua/n131363-novi-sankciyi-rf-skilky-vtratyt-ukrayina.html

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Нові санкції щодо низки українських товарів запровадила Російська Федерація. Через санкції Україна недоотримає на ринку до 31,2 млн дол., а також втратить близько 1,3% експорту до РФ.

Такі дані повідомила «Економічна правда», посилаючись на аналітичну записку для засідання уряду.

Росія заборонила ввезення на свою територію із України медичних трубок, грілок, джгутів, повітроводів, а також радіаторів центрального опалення, частин насосів, глюкози, фруктози і кукурудзяного крохмалю.

Санкції відчують на собі українські підприємства, що випускають медичні товари з пластика та гуми, а також виробники котлів та складових центрального опалення. Збитки медичного ринку складуть 16,1 млн дол., а ринок товарів для центрального опалення недоотримає 8,7 млн ​​дол.

Вітчизняні виробники кукурудзяного крохмалю, фруктози і глюкози дію російських санкцій не відчують, так як за останні дев’ять місяців експорту даних товарів до Росії не було.

Крім цього, РФ заборонила своїм підприємствам експортувати до України картон і папір для утилізації, а це становить 0,4% всього експорту Росії до України та еквівалентно 21,4 млн дол. Слід зазначити, що Україна отримувала половину даних товарів із РФ.