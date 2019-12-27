Новые санкции РФ: сколько потеряет Украина

Санкции РФ. Фото: LIGA.net

https://racurs.ua/n131363-novye-sankcii-rf-skolko-poteryaet-ukraina.html

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Новые санкции в отношении ряда украинских товаров ввела Российская Федерация. Из-за санкций Украина недополучит на рынке до 31,2 млн долл., а также утратит около 1,3% экспорта в РФ.

Такие данные сообщила «Экономическая правда», ссылаясь на аналитическую записку для заседания правительства.

Россия запретила ввоз на свою территорию из Украины медицинских трубок, грелок, жгутов, воздуховодов, а также радиаторов центрального отопления, частей насосов, глюкозы, фруктозы и кукурузного крахмала.

Санкции ощутят на себе украинские предприятия, выпускающие медицинские товары из пластика и резины, а также производители котлов и составляющих центрального отопления. Убытки медицинского рынка составят 16,1 млн долл., а рынок товаров для центрального отопления недополучит 8,7 млн долл.

Отечественные производители кукурузного крахмала, фруктозы и глюкозы действие российских санкций не ощутят, так как за последние девять месяцев экспорта данных товаров в Россию не было.

Кроме этого, РФ запретила своим предприятиям экспортировать в Украину картон и бумагу для утилизации, а это составляет 0,4% всего экспорта России в Украину и эквивалентно 21,4 млн долл. Следует отметить, что Украина получала половину данных товаров из РФ.